Комитет Сената США принял крупный пакет антироссийских санкций

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил в среду крупный пакет антироссийских санкций, который, в частности, обязывает президента США Дональда Трампа ввести рестрикции против суверенного долга России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Сенаторы изначально должны были рассмотреть и проголосовать за данную инициативу на прошлой неделе. Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената полного состава, где в него могут быть внесены коррективы.