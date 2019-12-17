В Турции полиция задержала пассажирку самолета, устроившую хаос на борту и заявившую о том, что она является членом террористической организации FETÖ. Произошедшее попало на видео, запись опубликовало Yeni Şafak.

На кадрах ролика видно, как женщина держит на вытянутой руке книгу и громко обращается к окружающим.

Инцидент произошел в среду, 18 декабря, на борту воздушного судна, направлявшегося из Стамбула на Кипр. Как уточняет издание, пассажирка в хиджабе и солнцезащитных очках размахивала священной книгой мусульман - Кораном, и угрожала взорвать лайнер.

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дебоширку, однако не обнаружили у нее ничего подозрительного.