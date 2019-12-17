Начальник Генштаба России обсудил с американским коллегой Сирию

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил с коллегой из США генералом Марком Милли ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности сторон, сообщили в Минобороны России.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - говорится в сообщении,

Добавляется, что встреча носила конструктивный характер.