Силы Хафтара окружили Триполи с суши

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, ведущая наступление на столицу страны Триполи, взяла его в кольцо, об этом РИА Новости заявил бригадный генерал Ахмед Махджуб.

По словам военного, в ряде районов Триполи, удерживаемого Правительством национального согласия (ПНС), сейчас "идут уличные бои".

"Сейчас было взято в кольцо от моста аз-Захра до эль-Бакиа. Они (отряды ПНС) отошли оттуда полностью, и наши отряды встретились друг с другом. Таким образом столица полностью окружена с суши", — заявил Махджуб.

Ранее Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи. Глава ПНС Файез Саррадж заявил, что информация о наступлении ЛНА в столице не соответствует действительности. Ливийские СМИ сообщали о столкновениях между ЛНА и силами ПНС на ряде направлений в Триполи.