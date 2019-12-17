Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik-Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

Как уточняется в заявлении, журналисты получили письма от департамента полиции и погранохраны страны "с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел". Свои действия Таллинн обосновал санкциями, которые ЕС ввел в марте 2014 года против ряда физических и юридических лиц на фоне событий в Украине.

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ, с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что в последние месяцы сотрудников Sputnik-Эстония неоднократно вызывали в различные силовые структуры страны для профилактических бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться.