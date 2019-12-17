20 декабря в Санкт-Петербурге состоится неформальный саммит ЕАЭС, в котором примет участие и президент Азербайджана Ильхам Алиев . Об этом сообщает издание «Москва-Баку».

Напомним, что еще в октябре президент России Владимир Путин пригласил на неформальный саммит лидеров стран СНГ, не входящих в ЕАЭС.

Издание «Москва-Баку» также отмечает, что в рамках саммита в Санкт-Петербурге состоится встреча президентов Ильхама Алиева и Владимира Путина.