Трамп обвинил демократов во лжи

Президент США Дональд Трамп в среду обвинил демократов в "ужасной лжи", а также нападении на Соединенные Штаты и Республиканскую партию, передает ТАСС.

"Такая ужасная ложь со стороны... ничего не делающих демократов. Это нападение на Америку и нападение на Республиканскую партию!", - написал Трамп у себя в Twitter, используя в сообщении только заглавные буквы.

Пост был опубликован вскоре после начала в Палате представителей шестичасовых дебатов по импичменту, по итогам которых законодатели должны будут проголосовать по двум статьям обвинения против главы вашингтонской администрации.