Нет никакой силы, которая бы помешала демократам, имеющим уверенное большинство в нижней палате американского Конгресса, проголосовать сегодня за импичмент президенту Трампу. Это произойдет, когда в Баку уже будет глубокая ночь, около 3-4 часов по местному времени.

В Белом доме тоже не питают на этот счет никаких иллюзий. И Трамп как третий президент в истории, попавший под импичмент, решил написать письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеру тамошних демократов, но на самом деле это как бы обращение к будущим поколениям американцев, разъясняющее на шести страницах эмоционального текста правоту 45-го президента и обличающее заговор демократов против него. Президент так и написал: «Сто лет спустя, когда люди будут обращаться к этому делу, я хочу, чтобы они понимали его, и чтобы такое не могло случиться снова с другим президентом».

В письме Дональд Трамп сравнивает нынешний процесс импичмента с процессом над салемскими ведьмами. В конце XVII века в Массачусетсе два десятка человек были обвинены в колдовстве. Нынешний мэр Салема тут же прокомментировал в Твиттере, что тот процесс не основывался ни на каких доказательствах, в отличие от нынешних обвинений президента в попытке получить личную политическую выгоду от украинского президента, базирующихся на обширных показаниях свидетелей.

Трамп усомнился в искренности Нэнси Пелоси, которая заявляла, что молится за него. А если молится в негативном смысле, то это ужасно с ее стороны, и ей с этим грехом жить.