Заговор против Трампа накануне
Нет никакой силы, которая бы помешала демократам, имеющим уверенное большинство в нижней палате американского Конгресса, проголосовать сегодня за импичмент президенту Трампу. Это произойдет, когда в Баку уже будет глубокая ночь, около 3-4 часов по местному времени.
В Белом доме тоже не питают на этот счет никаких иллюзий. И Трамп как третий президент в истории, попавший под импичмент, решил написать письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси, лидеру тамошних демократов, но на самом деле это как бы обращение к будущим поколениям американцев, разъясняющее на шести страницах эмоционального текста правоту 45-го президента и обличающее заговор демократов против него. Президент так и написал: «Сто лет спустя, когда люди будут обращаться к этому делу, я хочу, чтобы они понимали его, и чтобы такое не могло случиться снова с другим президентом».
В письме Дональд Трамп сравнивает нынешний процесс импичмента с процессом над салемскими ведьмами. В конце XVII века в Массачусетсе два десятка человек были обвинены в колдовстве. Нынешний мэр Салема тут же прокомментировал в Твиттере, что тот процесс не основывался ни на каких доказательствах, в отличие от нынешних обвинений президента в попытке получить личную политическую выгоду от украинского президента, базирующихся на обширных показаниях свидетелей.
Трамп усомнился в искренности Нэнси Пелоси, которая заявляла, что молится за него. А если молится в негативном смысле, то это ужасно с ее стороны, и ей с этим грехом жить.
Президент с горечью и гордостью пишет, что мало кто бы смог устоять перед этой волной наветов и при этом так успешно работать на благо сограждан. Он обвиняет демократов в «синдроме одержимости Трампом», что в итоге делает их ни много ни мало врагами демократии.
Кстати, высоковероятно, текст написан лично президентом, а не подготовлен его пресс-службой, о чем свидетельствуют характерные для него пассажи, вроде "вы удешевили важность этого очень уродливого слова, импичмент!"
Несомненно, этот документ будет оценен будущими поколениями по достоинству.
В то же время было опубликовано открытое письмо тех людей, которые профессионально занимаются историей. Более семиста американских историков выступили за импичмент и отстранение от власти Дональда Трампа. Среди них авторы монографий, посвященных американским президентам, лауреаты Пулитцеровских премий и ведущие специалисты в своей области. «По нашему взвешенному суждению, если нарушения, допущенные президентом Трампом, не заслуживают импичмента, значит, импичмента не заслуживает абсолютно ничего».
Письму историков предшествовало такое же обращение пятиста юристов с теми же выводами. Нужно понимать, что в истории останутся все три письма – Трампа, американских историков и юристов. Как и легко прогнозируемое решение Сената оправдать 45-го президента и дать ему возможность побороться за второй срок. На эту тему будет написана не одна книга и защищена не одна диссертация. В этом смысле Дональд Трамп действительно сделал для будущего неимоверно много.