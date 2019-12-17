Как отмечает автор, эта система создана еще в 2001 году, а поддержка закончилась в 2014-м. Эксперты, по его словам, намекают, опасное упущение может быть причиной нерациональных правовых норм.

Так пишет в статье издания Wprost автор Марчин Хабер, обративший внимание на то, что президент влиятельнейшей из держав мира пользуется операционной системой Windows XP. Он увидел это на официальных фото пресс-службы Кремля — подобные системы установлены на компьютерах Путина в Кремле и в его резиденции Ново-Огарево.

Службы, которым положено заботиться о безопасности президента России, видимо, забыли сообщить Путину, что пользование операционной системой, которая не поддерживается уже 5 лет — не лучшая идея.

Эксперты, занимающиеся темой кибербезопасности, многократно били тревогу, что устаревший Windows XP уязвим перед хакерскими атаками и вирусами.

Но именно эта система была самой новой, которая была официально, законодательно разрешена к использованию государственными органами и публичной администрацией в России.

Как гласит документ Министерства обороны России, новейшая система компании Microsoft – Windoes 10, была допущена к использованию именно на компьютерах, на которых не хранится секретная информация. Можно утверждать, что это не касается компьютеров Путина.

Что интересно, Москва последовательно отходит от использования продуктов Microsoft и Google в компьютерах, которые стоят в госучреждениях России. Вместо них инсталлируются программы, разработанные в РФ — операционная система Astra Linux и преимущество отдается поисковику Yandex. Кстати, о патриотизме. Штаб-квартира Yandex находится в Москве, а зарегистрирован поисковик - в Нидерландах.

Как известно, в последнее время в российском обществе, прежде всего с подачи Госдумы России идут баталии о создании так называемого «суверенного интернета», навязывается ограничение продаж мобильных телефонов, если в них не заинсталлирована отечественная «начинка».

Государственная дума, напуганная «весенними революциями» в арабском мире, которые вспыхнули в очень короткое время в немалой степени, благодаря использованию интернета и мобильной связи, социальным сетям, форсировала принятие закона о «Рунете» в первом чтении в этом году. Этот документ загоняет всю систему интернет-сетей в рамки регулирования со стороны государства. Разработка закона восходит к 2016 году, когда после аннексии Крыма, войны на Донбассе, введения санкций против России, власти обеспокоились отключением страны от всемирной паутины, а заодно и отключением от мировой платежной системы SWIFT.

Уже давно, еще до всех событий, ухудшивших взаимоотношения России и Запада, россияне стали создавать доменные имена для своих сайтов, используя кириллицу.

Тогда это было своего рода фрондой, дабы показать свою национальную гордость.

К тому времени уже гремело имя лаборатории Касперского, были известно имя со-основателя Google Сергея Брина и других разработчиков, выходцев из России, сделавших невероятную карьеру в Силиконовой долине.

Был, по команде из Кремля, создан центр Сколково — как аналог этой самой долины. Однако время шло, политическая ситуация разворачивалась не в пользу России. Деньги, вложенные миллиардерами в инновации, в стройки века, видимо, попали не в те руки. Сколково не стало Силиконовой долиной, несмотря на пропаганду. Комментарии на тему пресловутого «суверенного интернета» свидетельствуют, что загнать джинна назад в бутылку уже не удастся…