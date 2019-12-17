Членство в Евросоюзе — вопрос для большинства европейских государств давно решенный. Однако время от времени структуры ЕС беспокоятся о том, что думают об этом граждане, живущие под сенью синего со звездами флага. Потому недавно вновь проводился опрос среди жителей стран - членов Евросоюза по отношению к этой форме существования и сотрудничества на континенте. Опрос осуществляла Генеральная дирекция по делам общественной коммуникации при Еврокомиссии.

Цифры, прямо скажем, стали сюрпризом для еврочиновников. Почти 47 процентов поляков связывает лучшее будущее для своей страны с выходом из ЕС. Против — 45 процентов, а 8 не имеют своего мнения на эту тему. Только жители Словении настроены против Евросоюза более негативно, чем поляки. 48 процентов, что лучше для страны было бы покинуть ЕС. Но такая же часть считает лучшим оставаться в Евросоюзе. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

На фоне Brexit цифры выглядят, по меньшей мере, странно: в Великобритании количество противников ЕС меньше, чем в этих двух странах-членах. 42 процента британцев считают, что выход из Евросоюза — лучшее решение, а 45 — утверждает обратное.

Тревожный сигнал пришел и с Аппенин — негативное отношение к ЕС высказали 44 процента анкетированных итальянцев, а сохранения членства все же хотят 46 процентов. Наибольшее число сторонников ЕС в Голландии — 87 процентов., в Дании — 80 процентов, в Германии — 78, в Финляндии — 76.

Опрос проводился среди тысячи жителей каждого из государств - членов Евросоюза.

Точка зрения граждан стран Балтии по вопросу членства пока еще вполне оптимистична. Здесь, при меньшем количестве населения, небольших размерах экономики, средства, получаемые из фондов ЕС, идут на улучшение транспортной инфраструктуры, плановое утепление домов старой, советских времен, постройки, на прокладку новых трубопроводов городской канализации и водоснабжения.

Многие люди в возрасте «сениоров» пользуются европейскими программами бесплатного получения новой профессии, применения своих талантов. Все это заметно и вызывает положительные эмоции у жителей балтийских стран.

К тому же, так называемые евроскептики не имеют серьезного влияния на общественные умонастроения в Латвии, Литве и Эстонии. Эти группки пыжатся отстаивать свою точку зрения на радио и ТВ. Однако отклика в обществе не находят, оставаясь политическими маргиналами.

Что касается Польши, то она, как одна из стран Центральной и Восточной Европы, более других пользуется огромными вложениями из Евросоюза. Именно здесь за почти 10 лет построены прекрасные дороги, заново создана инфраструктура для транспорта — развязки, мосты, тоннели.

В Польше исторически сохранилось мощно развитое сельское хозяйство, промышленность. Хотя все же немало людей, которые ругают современные власти за слишком самостоятельную политику по отношению к Брюсселю.

Снова масла в огонь подливает оппозиция, которая выступает против судебной реформы, вызвавшей уже гнев евросоюзовских структур. Тем не менее польские власти пытаются в этом вопросе пройти по лезвию ножа, дабы не спровоцировать выход из ЕС.

Впрочем, Польша — самая большая после Германии экономика в Европе, которая не снижает темпов роста. Потому для ЕС потеря этого члена может быть гораздо чувствительнее, чем выход Англии.