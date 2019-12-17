США грозят "фатальными санкциями" прокладчику российского трубопровода

Сенат США во вторник проголосовал за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, в который, помимо прочего, включены санкции против "Северного потока-2". Теперь документ должен поступить на утверждение президенту Дональду Трампу. Он уже заявил, что готов незамедлительно его подписать.

"Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон (бюджет – ред.) был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по "Северному потоку-2"... Мы понимаем, что Россия платит всем странам очень значительную сумму денег за завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Однако последствия того, если ваша компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, - подвергнут вашу компанию сокрушительным и потенциально фатальным правовым и экономическим санкциям", - говорится в письме сенаторов.

Текст обращения опубликован на сайте республиканца Круза. Он на протяжении длительного времени выступает против "Северного потока-2", утверждая, что проект принесет России многомиллиардные прибыли, которые пойдут на дальнейшую "российскую агрессию", и поставит Европу в еще большую зависимость от российского газа. В Белом доме в целом согласны с такой точкой зрения и в качестве альтернативы предлагаю европейцам расширять закупки американского сжиженного природного газа.

По заявлению авторов письма, в случае введения санкций может быть заблокирована собственность Allseas в США, включая ее американскую штаб-квартиру в Хьюстоне, компания будет "отрезана" от рынка США, любые транзакции в американской юрисдикции будут запрещены (то есть фактический расчет в долларах), а руководители компании будут лишены возможности въезда в США.