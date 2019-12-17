Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

Россия в очередной раз внесла на голосование Генассамблеи ООН проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», передает Росбалт.

Столь обширная и расплывчатая формулировка вновь помешала единогласному принятию решения, — против, как и прежде, выступили Украина и США.

При этом поддержали документ на четыре страны больше, чем в прошлом году. За резолюцию высказались 133 государства, воздержались 52 страны.

Документ призывает, в частности, предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.

Отмечается, что соавторами резолюции в этом году стали более 60 стран, требующие ликвидировать «все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами».