Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 10:06

Наконец свершилось: 45-му президенту США Дональду Трампу объявлен импичмент. Это произошло после 12 часовых дебатов и последующего голосования в Палате представителей Конгресса США, большинство в котором, как известно, имеют демократы. Таким образом, нынешний хозяин Белого дома стал третьим президентом в истории Америки, которому объявили импичмент. Хотя ни в одном из предыдущих - против Эндрю Джонсона в 1868 году и против Билла Клинтона в 1998 году дело не дошло до отстранения президента от власти. Это почти наверняка произошло бы против еще одного лидера страны- Ричарда Никсона в 1974 году. Против него единодушно выступили тогда как демократы в палате представителей и в сенате, так и республиканцы в обеих палатах. Но Никсон решил не дожидаться судного дня и сам подал в отставку.

Нынешнее голосование в Конгрессе было проведено по партийным спискам. 230 демократов проголосовало за импичмент Трампа по первой статье обвинений - «злоупотребление властью", 197 республиканцев были против. В стане демократов не было полного единства - двое из членов партии выступили против импичмента, республиканцы же были абсолютно единодушны. По второй статье обвинения - «препятствование деятельности Конгресса" "за" были 229 демократов, трое были против (конгрессмен из штата Мэн проявил креативный подход , поддержав первую статью, но выступив против второй). На мой взгляд, наибольший интерес представляли не сами итоги голосования (никто не сомневался, что в Палате найдется простое большинство, чтобы подвергнуть Трампа остракизму), сколько детали самого процесса. После того, как спикер палаты Нэнси Пелоси, одетая в нарядное черное платье с золотой брошью на груди объявила, что президенту объявлен импичмент, в зале не раздалось аплодисментов. Как сообщил потом телеканал CNN, Пелоси до этого разослала меморандум всем членам Демократической партии, попросив их, чтобы они воздержались от проявлений радости. И это было мудро. Действительно, противникам Трампа еще рано праздновать. В первой половине января дело будут передано в Сенат, где его неизбежно похоронят господствующие в верхней палате республиканцы, ведь противникам Трампа потребуется собрать уже не простое большинство за импичмент, а две трети голосов, которого у демократов нет. Но вернемся к деталям. Все выступавшие в прениях, а каждому давалось около одной минуты по очереди: демократ-республиканец- демократ говорили по бумажке, хотя, казалось бы, могли выучить небольшой текст наизусть. Выступления представителей каждой партии были похожи одно на другое, как две капли воды. Демократы обвиняли Трампа в том, что он нарушил конституцию и поставил себя над законом. Республиканцы обвиняли своих противников в том, что они преследуют исключительно политические цели и начали борьбу за смещение Трампа сразу после его избрания президентом в 2016 году.

И то и другое верно. Но, пожалуй, наибольший эмоциональный заряд противникам президента давало то, что тот не просто игнорировал Конгресс, а выражал вполне презрительное отношение к законодателям-демократам. В ответ на запросы Палаты Трамп не прислал ни одного документа, ни отправил в Капитолий ни одного свидетеля. Такое не позволял себе ни Никсон, ни Клинтон. Последний в полной мере сотрудничал с Конгрессом, он, перефразировав Остапа Бендера, хоть и плакал и рыдал, но на все вопросы открыто отвечал. Трамп плевать хотел на своих противников. За день до голосования в палате он направил спикеру Пелоси шестистраничное письмо, в которое использовал все возможные ругательства из своего вокабуляра. А в те моменты, когда в Конгрессе объявляли результаты голосования, Трамп выступал на ралли среди своей паствы в штате Мичиган, где уже с трибуны все эти ругательства повторял. Мои собеседники, столичные журналисты, подавляющее большинство которых крайне негативно относится к Трампу, лишь усмехаются: послание Пелоси, которое по слухам Трамп писал сам, мог сотворить лишь не самый успевающий ученик средней школы. Посреди этой паранойи звучат и другие голоса - тех, кто пытается бросить объективный взгляд на чудовищную межпартийную ругань, которую Америка еще никогда не видела. «Ужасный день для Вашингтона, - пишет редактор CNN Крис Силизза. - Такое ощущение, что я смотрел одновременно два фильма. Очень много говорильни, очень много шума, много обвинений и при этом никто никого не слушал. Республиканцы уверены, что демократам придется после всего случившегося сказать "гуд-бай" большинству в Палате на выборах 2020 года. Демократы говорят- Трампу этот импичмент дорого обойдется на этих выборах".