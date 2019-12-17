Исторический момент: Конгресс объявил импичмент Трампу haqqin.az из Вашингтона
Наконец свершилось: 45-му президенту США Дональду Трампу объявлен импичмент. Это произошло после 12 часовых дебатов и последующего голосования в Палате представителей Конгресса США, большинство в котором, как известно, имеют демократы.
Таким образом, нынешний хозяин Белого дома стал третьим президентом в истории Америки, которому объявили импичмент. Хотя ни в одном из предыдущих - против Эндрю Джонсона в 1868 году и против Билла Клинтона в 1998 году дело не дошло до отстранения президента от власти. Это почти наверняка произошло бы против еще одного лидера страны- Ричарда Никсона в 1974 году. Против него единодушно выступили тогда как демократы в палате представителей и в сенате, так и республиканцы в обеих палатах. Но Никсон решил не дожидаться судного дня и сам подал в отставку.
Нынешнее голосование в Конгрессе было проведено по партийным спискам. 230 демократов проголосовало за импичмент Трампа по первой статье обвинений - «злоупотребление властью", 197 республиканцев были против. В стане демократов не было полного единства - двое из членов партии выступили против импичмента, республиканцы же были абсолютно единодушны. По второй статье обвинения - «препятствование деятельности Конгресса" "за" были 229 демократов, трое были против (конгрессмен из штата Мэн проявил креативный подход , поддержав первую статью, но выступив против второй).
На мой взгляд, наибольший интерес представляли не сами итоги голосования (никто не сомневался, что в Палате найдется простое большинство, чтобы подвергнуть Трампа остракизму), сколько детали самого процесса. После того, как спикер палаты Нэнси Пелоси, одетая в нарядное черное платье с золотой брошью на груди объявила, что президенту объявлен импичмент, в зале не раздалось аплодисментов. Как сообщил потом телеканал CNN, Пелоси до этого разослала меморандум всем членам Демократической партии, попросив их, чтобы они воздержались от проявлений радости.
И это было мудро. Действительно, противникам Трампа еще рано праздновать. В первой половине января дело будут передано в Сенат, где его неизбежно похоронят господствующие в верхней палате республиканцы, ведь противникам Трампа потребуется собрать уже не простое большинство за импичмент, а две трети голосов, которого у демократов нет.
Но вернемся к деталям. Все выступавшие в прениях, а каждому давалось около одной минуты по очереди: демократ-республиканец- демократ говорили по бумажке, хотя, казалось бы, могли выучить небольшой текст наизусть. Выступления представителей каждой партии были похожи одно на другое, как две капли воды. Демократы обвиняли Трампа в том, что он нарушил конституцию и поставил себя над законом. Республиканцы обвиняли своих противников в том, что они преследуют исключительно политические цели и начали борьбу за смещение Трампа сразу после его избрания президентом в 2016 году.
И то и другое верно. Но, пожалуй, наибольший эмоциональный заряд противникам президента давало то, что тот не просто игнорировал Конгресс, а выражал вполне презрительное отношение к законодателям-демократам. В ответ на запросы Палаты Трамп не прислал ни одного документа, ни отправил в Капитолий ни одного свидетеля. Такое не позволял себе ни Никсон, ни Клинтон. Последний в полной мере сотрудничал с Конгрессом, он, перефразировав Остапа Бендера, хоть и плакал и рыдал, но на все вопросы открыто отвечал.
Трамп плевать хотел на своих противников. За день до голосования в палате он направил спикеру Пелоси шестистраничное письмо, в которое использовал все возможные ругательства из своего вокабуляра. А в те моменты, когда в Конгрессе объявляли результаты голосования, Трамп выступал на ралли среди своей паствы в штате Мичиган, где уже с трибуны все эти ругательства повторял. Мои собеседники, столичные журналисты, подавляющее большинство которых крайне негативно относится к Трампу, лишь усмехаются: послание Пелоси, которое по слухам Трамп писал сам, мог сотворить лишь не самый успевающий ученик средней школы.
Посреди этой паранойи звучат и другие голоса - тех, кто пытается бросить объективный взгляд на чудовищную межпартийную ругань, которую Америка еще никогда не видела.
«Ужасный день для Вашингтона, - пишет редактор CNN Крис Силизза. - Такое ощущение, что я смотрел одновременно два фильма. Очень много говорильни, очень много шума, много обвинений и при этом никто никого не слушал. Республиканцы уверены, что демократам придется после всего случившегося сказать "гуд-бай" большинству в Палате на выборах 2020 года. Демократы говорят- Трампу этот импичмент дорого обойдется на этих выборах".
Так в чем же главная цель демократов, если импичмент неизбежно провалят в Сенате? В Вашингтоне говорят о том, что эта цель в первую очередь заключается в привлечении на свою сторону независимых избирателей, которые пока в большинстве своем не поддерживают импичмент. А их, включая тех, кто по законам ряда штатов может вообще не анонсировать свою партийную принадлежность больше, чем демократов или республиканцев. По данным службы Gallup, независимых избирателей в Америке 38 процентов, 31 процент - демократов и 29 - республиканцев.
Так что основная борьба впереди. Как говорил Уинстон Черчиль, "это ещё не конец, это даже не начало конца, но, возможно, это конец начала". Не сразу понимаешь смысл этой фразы. Но применительно к реалиям нынешней Америки это означает, что после провозглашения импичмента, даже если он неминуемо будет убит в сенате, в стране начнется новый политический период с совершенно непредсказуемыми последствиями.
P.S. И все таки любопытно: против Трампа за три года его президентства были выдвинуты тысячи обвинений, сотни исков были поданы в суд. Но повод для импичмента дал разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, имя которого большинство законодателей не знало еще пару месяцев назад. Было бы интересно, если бы перед голосованием каждого из конгрессмена подводили бы к карте и попросили показать, где находится Украина. Неуместная фантазия? А попробуйте воспринять следующее: на обсуждении столь важного вопроса, как импичмент один из конгрессменов-республиканцев, Луи Гомерт из Техаса вполне серьезно заявил, что в 2008 году Украина ... вторглась в Грузию. "Тю", как сказали бы наши друзья с Незалежной.