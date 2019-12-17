Бакинских водителей призывают быть осторожными

В связи с наблюдаемой в Баку туманной погодой на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт скорость снижена на 20 км/час. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Отмечается, что цель данных мер - обеспечить безопасность движения.

В сообщении говорится, что участникам движения рекомендуется быть осторожными в таких погодных условиях. "Водители обязательно должны держать расстояние", - говорится в сообщении.