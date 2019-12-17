В резиденцию Трампа проникла китаянка

Задержанной является 56-летняя гражданка КНР Цзин Лью. Женщину заметили на территории гольф-клуба и попросили уйти, но позже она вернулась и начала фотографировать, после чего была задержана полицией.

«56-летняя Цзин Лу столкнулась с сотрудниками службы безопасности частного клуба и ее попросили уйти, но она вернулась, чтобы сделать фотографии. Затем туда прибыли сотрудники полиции Палм-Бич и арестовали ее», — сказал представитель полиции города Палм-Бич.

Оказалось, что у женщины просрочена виза. Ее уже второй раз за год ловят на том, что она незаконно находится на территории штата Флорида. Президента и его семьи не было в резиденции — в это время он находился в Мичигане. Ожидается, что он прибудет во Флориду с семьей в выходные.

Это уже второй подобный инцидент в этом году. Весной во Флориде задержали еще одну китаянку Юцьзин Чжан, которая также проникла на территорию поместья Мар-а-Лаго, при себе у нее имелись специальные средства для скрытной слежки, а также флешка с вредоносным программным обеспечением и другие устройства. В ноябре суд в США приговорил ее к восьми месяцам лишения свободы.