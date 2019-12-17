Трамп об импичменте: «Это политическое самоубийство демократов»
Президент США Дональд Трамп считает неконституционным решение палаты представителей объявить ему импичмент. Он назвал это решение «маршем политического самоубийства», передает ТАСС.
«Демократы открыто выражают свою глубокую ненависть к американским избирателям. Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Вы видели мои рейтинги за последние несколько недель? Это безумие»,— сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Мичиган.
Президент США считает, что на самом деле демократы вмешиваются в американски выборы, подрывают демократию и нарушают закон. «Вы приносите боль и страдание нашей республике ради своих собственных личных и партийных интересов»,— заявил Дональд Трамп. Он назвал себя невиновным и сказал, что не беспокоится по поводу своей дальнейшей судьбы.