Эрдоган: Судьба миллиардов мусульман не должна зависеть от пяти стран

Судьбы 1,7 миллиарда мусульман не должны зависеть от позиции пяти стран - постоянных членов СБ ООН. Подобная система миропорядка себя изжила, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V Куала-Лумпурском саммите.

По мнению турецкого лидера, глобальная политическая система нуждается в реформах, основанных на принципе справедливости. «Система, созданная по итогам Второй мировой войны, уже не действует. Необходимо реформировать структуру Совбеза ООН. Важным условием обеспечения справедливости в мире является укрепление международных организаций, в которых представлены исламские страны, в том числе Организации исламского сотрудничества», - цитирует главу турецкого государства агентство Anadolu.

Президент также акцентировал внимание на давлении, с которым столкнулась Анкара в последние годы. По его словам, попытки давления на Турцию сопровождались потоком клеветы, попыткой военного переворота, поддержкой терроризма и стремлением разрушить турецкую экономику. Однако Анкара не изменила свою позицию, отметил глава турецкого государства.