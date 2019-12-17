В Азербайджане обнулили пошлины на ферросплавы

«Согласно решению Кабмина, обнулены таможенные ставки на экспорт ферромарганца, феррохрома, ферросилиция и ферросиликомангана. В настоящее время таможенная пошлина за экспорт ферросплавов составляет $5 за каждую 1 тыс. кг», - отметили в Кабмине.

При этом в правительстве подчеркнули, что данное решение вступит в силу с 16 января 2020 года.

«Данное решение направлено на повышение конкурентоспособности продукции, производимой в Азербайджане и направляемой на экспорт», - добавили в Кабмине.

Кроме того, Кабмин с 16 января следующего года сроком на 2 года обнулил таможенную ставку на импорт в Азербайджан пигментов и препаратов с удельной массой диоксида титана в 80%, различных анионных веществ, линейного полиэтилена с удельным весом менее 0,94, различных пластмассовых плит, необеленной крафтовой бумаги и картона, однониточной пряжи из джутового и других лубяных волокон, а также различных химических нитей.

В настоящее время ставка таможенной пошлины за импорт перечисленной продукции составляет 15%.

«Цель данного решения – обеспечить необходимым сырьем порядка 500 предприятий в сфере металлургии, химии, пищевой промышленности. Кроме этого, это решение позволит оказать поддержку внутреннему производству, создавать новые рабочие места», - отметили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в ноябре 2018 года ввели в строй завод по производству ферросплавов. Объем инвестиций в проект составил $51 млн.