Названы причины густого тумана в Баку

Несколько дней в стране наблюдаются аномальные для декабря погодные условия, температурный режим на 4-5 градусов превышает многолетнюю норму, заявила директор Национального бюро гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.

По словам Тагиевой, наблюдаемый в настоящее время туман - синоптическое явление: "Этот туман возник вследствие повышения влажности воздуха и инверсии температуры, то есть повышения температуры вместо понижения по мере подъема с поверхности земли. Такой туман образуется на Апшеронском полуострове на поверхности моря и распространяется на сушу слабыми ветрами, дующими с моря. Днем он рассеивается, однако зимой может сохраняться относительно долго. Наблюдаемый сейчас слабый юго-восточный ветер завтра сменится северным, вследствие этого снизится вероятность тумана".

У.Тагиева отметила, что население может не беспокоиться, так как наблюдаемый туман не является смогом.