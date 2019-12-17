Сильное землетрясение в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло под океанским дном у побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю. Как сообщило национальное метеорологическое управление, выполняющее функции сейсмической службы, угрозы цунами нет, передает ТАСС.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным телеканала NHK, после землетрясения был немедленно остановлен завод по переработке радиоактивных отходов в поселке Роккасё в префектуре Аомори.

Очаг стихии залегал на глубине 50 км под дном Тихого океана. Власти предупреждают, что в этом районе в течение дня могут произойти новые подземные толчки.