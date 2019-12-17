Первез Мушарраф: Смертный приговор - это чья-то персональная месть

Смертный приговор, вынесенный в отношении экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа по делу о госизмене, стал следствием "персональной мести" некоторых из его противников. Так считает сам бывший глава государства.

"Это дело стало следствием личной мести некоторых людей. Никогда прежде суд не выносил вердикта, не заслушав подсудимого и не дав его адвокатам возможности отстоять его позицию", - подчеркнул Мушарраф. По его мнению, приговор не заслуживает доверия, поскольку принцип верховенства закона "игнорировался" в данном судебном процессе "от начала и до конца".

Во вторник Специальный суд Пакистана приговорил 76-летнего Мушаррафа, занимавшего пост президента с 2001 по 2008 год, к смертной казни по делу о госизмене. Обвинения связаны с его решением в 2007 году приостановить действие Конституции и ввести в стране чрезвычайное положение. После того как в 2016 году Верховный суд Пакистана позволил Мушаррафу покидать страну, экс-президент отправился в ОАЭ на лечение, где продолжает находиться до сих пор.