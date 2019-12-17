Икрам Нур, автор haqqin.az 11:46

По сообщениям пресс-службы Ливийской национальной армии и российских информационных агентств, верные Халифе Хафтару отряды продвигаются к центру ливийской столицы Триполи. Ранее представители Хафтара сообщали, что его войска взяли столицу страны в кольцо, а также о том, что «решающее наступление» Ливийской национальной армии (ЛНА) близится к успешному завершению.

Отнесемся с пониманием к тому факту, что победные реляции о скором завершении эпической битвы за Триполи исходят в основном от двух источников: пресс-службы ЛНА – у них работа такая – и некоторых российских масс-медиа: когда в одного из игроков вложено немало средств, то очень хочется, чтобы победил именно он. До триумфального захвата ливийской столицы отрядам «фельдмаршала» еще далеко, поскольку отдельные отряды, просочившиеся в центральные кварталы Триполи, это, согласитесь, далеко не победа. Судя по всему, Хафтар понимает не только это, но и другое крайне важное для него обстоятельство. «Сейчас или никогда больше», - именно так выглядит вставшая перед ним дилемма. В это «решающее наступление» он вложил все собственные ресурсы, все, что смог получить от иностранных спонсоров, поскольку больше шанса у него не будет. Сорвись штурм Триполи в этот раз – и единственное, на что ему остается рассчитывать, так это на контроль всего лишь над частью страны, постоянное ожидание заговора против себя, который проспонсируют вчерашние иностранные партнеры и Вашингтон, с весны нынешнего года поговаривающие о необходимости найти в окружении «фельдмаршала» более договороспособную и менее авторитарную кандидатуру.

Более того, поражение обернется и финансовым крахом, поскольку Центральный банк Ливии, находящийся под контролем Правительства национального согласия премьера Фаиза Сарраджа, полны решимости подорвать финансовую систему находящихся под контролем Хафтара районов Ливии. В частности - создать препятствия для деятельности трех крупнейших коммерческих банков, через которые осуществляется значительная часть финансовых операций в этом регионе, включая и отмывание средств, полученных незаконным путем. Здесь, кстати, уместно будет заметить, что попытки ряда политиков и средств массовой информации представить «фельдмаршала» этаким рыцарем без страха и упрека, наводящего в стране порядок и бесстрашно борющегося с криминалом и исламистским экстремизмом, далеки, мягко говоря, от ливийских реалий. По данным CNN, ОАЭ и Саудовская Аравия предоставили Халифе Хафтару около 200 миллионов долларов на проведение наступления на Триполи и закупки оружия. Однако, по оценкам экспертов Международной кризисной группы, только один Эр-Рияд на эти цели выдал фельдмаршалу около 1 миллиарда долларов. Этот щедрый денежный поток от спонсоров позволяет командующему ЛНА изображать бессребренника, не замаранного в криминальном бизнесе. Но вот его окружение, полностью контролировать которое Хафтар не в состоянии, совсем другое дело: оно в способах получения прибыли не стесняется - здесь и работорговля, и контрабанда, и много чего еще. Но вернемся к наступлению на Триполи как последнему шансу фельдмаршала стать единственным лидером страны, обладающем всей полнотой власти и контролирующем нефтяные ресурсы. Планы 76-летнего Халифы Хафтара провести остаток весьма бурно проведенной жизни в президентском кресле, в почете и благополучии находятся под серьезной угрозой. И исходит она из Анкары. В очередной раз повторю: то, что происходит в Ливии – является в первую очередь столкновением интересов целого ряда региональных и международных игроков. На одном полюсе – Эмираты, саудиты, Египет, Россия и примкнувшая к ним Иордания. На другом – Катар и Турция. А ведь есть еще и заинтересованность США, Франции, Италии, даже Греции – пусть и не слишком внятно выраженная, но могущая серьезно сыграть в любой момент.