В Грузии опровергли продажу Армении порта Батуми
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии опровергает распространенную армянскими СМИ информацию о возможной продаже порта Батуми.
"Распространенная армянскими СМИ информация не соответствует действительности. Батумский порт передан в аренду сроком на 49 лет с правом управления компании "Батумский нефтетерминал", - заявляют в министерстве.
Ранее армянская газета "Жаманак" написала о заинтересованности Армении купить морской порт в Батуми, который власти Грузии выставили на продажу за $600 млн.
"Различные круги в Армении пытаются организовать сбор средств для покупки порта, тем самым обеспечив беспрепятственную транспортировку грузов в Армению", - пишет издание.
По данным источников газеты, обсуждается идея создания аукционного общества, в котором могут участвовать также предприниматели из диаспоры.