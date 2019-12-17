Новшество от Azercell и Межбанка

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Лидирующий оператор мобильной связи нашей страны Azercell Telecom совместно с ведущим банком региона - Международным банком Азербайджана запустил для своих абонентов специальную кобренд карту. Новая карта предоставляет клиентам прекрасную возможность получить дополнительную прибыль при ежедневных расходах. Владельцы карты могут заработать 1 балл за каждые 1 AZN, оплаченный с помощью безналичных платежей, с возможностью обмена на внутрисетевые минуты или мегабайты. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо отправить SMS с соответствующим ключевым словом на короткий номер 2937.

За услугу SMS-оповещения, как и за услугу обналичивания, комиссия не взимается. Карту сроком на четыре года может приобрести каждый абонент Azercell начиная с 24 декабря всего за 20 манат в любом из филиалов МБА либо посредством официального сайта: https://ibar.az/az/azercell-co-brand/ Председатель правления МБА Аббас Ибрагимов отметил: "Важнейшая особенность этой карты - результат партнерства двух крупных компаний, каждая из которых является лидером в своей отрасли на азербайджанском рынке. Мы надеемся, что наши партнерские проекты будут продолжительными и устойчивыми. Совместные возможности Международного банка Азербайджана и Azercell принесут новую пользу нашим пользователям".

"В эпоху стремительного развития технологий наша самая большая задача как ведущего мобильного оператора страны является разработка новых продуктов и решений, чтобы упростить повседневные жизненные процессы и деловые операции наших абонентов. В этом плане карта, разработанная в сотрудничестве с нашим стратегическим партнером, Международным банком Азербайджана, создаст абонентам возможность двойной выгоды при каждой оплате и позволит сделать свою жизнь более мобильной», - заявил президент Azercell Вахид Мурсалиев.