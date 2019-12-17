Теймур Раджабов – лучший спортсмен года в Азербайджане

Сегодня в конференц-зале Бакинского Олимпийского стадиона состоялось награждение лучших представителей спортивной общественности по итогам 2019 года.

Голосование среди 56 СМИ, среди которых и haqqin.az, седьмой год подряд проводил Центр спортивных исследований. Были выбраны лучшие в семи номинациях.

Со вступительной речь перед собравшимися выступил глава Центра Эльшан Мамедов. Далее заместитель министра спорта Исмаил Исмайлов в своем выступлении напомнил об успехах азербайджанского спорта в уходящем году.

Затем началось награждение. Лучшим спортивным деятелем года был признан вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) и Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов.

Лучшим спортсменом года был признан шахматист Теймур Раджабов, ставший обладателем Кубка мира и завоевавший право сыграть в турнире претендентов. Награда была вручена дедушке гроссмейстера – Фаику Раджабову, так как сам Теймур сейчас находится за рубежом.

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