Сбой в работе Google

В работе поисковой системы Google наблюдаются проблемы. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из Турции, Болгарии, Греции, Великобритании, Нидерландов, а также Ирака.

По данным мониторинговой группы NetBlocks, в четверг утром пользователи видеохостинга YouTube, электронной почты Gmail и Google из Турции, Ирана, Болгарии и некоторых других стран Восточной Европы столкнулись с проблемами в работе этих сервисов. В NetBlocks отметили, что возникшие сбои были вызваны технической ошибкой и никак не связаны с интернет-фильтрацией или отключениями мобильной связи, к которым иногда прибегают власти.

Отметим, что и в Баку в работе Google наблюдались проблемы.