Путин: Мы должны гордиться советским периодом

Президент России Владимир Путин благодарен старшему поколению, которое за советский период создало мощную страну. Об этом российский лидер сказал в ходе 15-й ежегодной большой пресс-конференции.

"В советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться. И гордимся до сих пор: победой в Великой Отечественной войне, прорыв в космос, много достижений", - сказал глава российского государства.

"Мы должны быть благодарны нашим предкам, нашим отцам, дедам, которые за советский период создали такую огромную, мощную державу", - подчеркнул Путин.