Совещание у Ильхама Алиева фото; обновлено
При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам сезона хлопководства и мероприятиям, которые будут проведены в 2020 году, сообщает АзерТАдж.
При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам сезона хлопководства и мероприятиям, которые будут проведены в 2020 году, сообщает АзерТАдж.
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