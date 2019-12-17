Совещание у Ильхама Алиева фото; обновлено

При президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам сезона хлопководства и мероприятиям, которые будут проведены в 2020 году, сообщает АзерТАдж.

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