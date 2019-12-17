Леонид Швец, автор haqqin.az 13:54

Импичмент свершился. Палата представителей Конгресса США после многочасового обсуждения большинством голосов поддержала обе статьи обвинения против президента Трампа. Процедура была настолько предсказуема, что даже обидно скучна для такого исторического события. Что 45-й президент злоупотребил властью, посчитали 230 конгрессменов из необходимых 216. Против высказались 197 конгрессменов, один воздержался. 229 вменили ему препятствование расследованию Конгресса. Против – 198 конгрессменов, один воздержался. Почти все демократы голосовали за импичмент, почти все республиканцы – против. Это с некоторых пор совсем не новость. Оживил ситуацию Дональд Трамп, который во время голосования по импичменту находился в штате Мичиган, где проводил рождественский митинг в городе Ботл Крик. Мичиган для президента чрезвычайно важен, в 2016 году он победил здесь незначительным перевесом в 12 тысяч голосов, и штат может уплыть от него во время кампании 2020 года. Это обстоятельство и происходящее в Вашингтоне подхлестывали Трампа, и он не сдерживался.

Он сообщил аудитории, что если бы он сделал то, что сделали Байдены в Украине, «они бы вернули электрический стул». «Они» - это, конечно, демократы. Сын Джо Байдена Хантер входил в правление одной из украинских компаний в бытность отца вице-президентом. Факт, не красящий кандидата в президенты, но и свидетельств, будто Байдены замешаны в коррупции, не существует. Что, конечно, не мешает Трампу говорить то, что он говорит. По ходу митинга Трамп поддержал участников митинга, которые стали выкрикивать «За решетку ее!» по поводу Хиллари Клинтон, назвал Адама Шиффа, конгрессмена-демократа, который в качестве главы комитета по разведке проводил слушания по импичменту, «не самым симпатичным парнем из тех, что я видел», а по поводу экс-директора ФБР Джеймса Коми бросил: «Прекрасно же, что я уволил этого козла?» На этом массачусетские подвиги президента не закончились. Он резко высказался по поводу представительницы Массачусетса в нижней палате Конгресса Дебби Динджел, поддержавшей импичмент.