Роухани: США добиваются распада Ирана

США с момента выхода из СВПД ввели против Ирана более 90 ограничительных мер, заявил президент Ирана Хасан Роухани на саммите исламских стран в Малайзии.

Он отметил, что Иран находится под санкциями США более четырех десятилетий, а в последнее время Вашингтон добивался распада или капитуляции Ирана.

"Лишь с 8 мая 2018 года, иными словами, после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вплоть до настоящего момента Америкой приняты не менее 93 санкционных мер против Ирана", - приводит РИА Новости слова Роухани.