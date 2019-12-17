Тренинги по финансовой грамотности в школах Баку от Банка Республика

Так, в рамках проекта, который проходил в ноябре-декабре текущего года, сотрудники банка побывали в 25 бакинских и региональных школах, провели тренинги по основам кредитования, а также ответили на интересующее вопросы более тысячи школьников.

Отметим, что основной целью проекта, реализуемого Общественным объединением достижений молодежи Азербайджана (Junior Achievement Azerbaijan) при финансовой поддержке Европейского Союза, является развитие финансовой грамотности и предпринимательских навыков у школьников общеобразовательных учреждений. В рамках проекта планируется развитие образовательных и электронных ресурсов, подготовка учителей-инструкторов и создание центров предпринимательства в общеобразовательных учреждениях.

По сообщению из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, и в будущем банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.