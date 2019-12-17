Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман. Прогнозируется умеренный северо-западный ветер, который днем временами усилится, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 3-6, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью в некоторых восточных районах возможна изморось. На отдельных территориях туман. Прогнозируется восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5, днем 6-11 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Апшероне будет преобладать умеренный северный ветер, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.