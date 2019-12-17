Украина требует от Коломойского два миллиарда

Правительство Украины подало в Тель-Авивский окружной суд иск против бизнесмена Игоря Коломойского, его партнеров и банка "Дисконт" на 2 миллиарда шекелей. Украина обвиняет ответчиков в соучастии в мошенничестве и отмывании капитала, приведших к банкротству и национализации "Приватбанка", крупнейшего коммерческого банка Украины, пишет NEWSru.co.il.

Согласно информации, в иске утверждается, что в банке "Дисконт" должны были понять, что "переведенная на его счета астрономическая сумма имеет криминальное происхождение".

Коломойский, обладающий украинским и израильским гражданством, являлся совладельцем "Приватбанка" до декабря 2016 года, когда банк обанкротился в результате дефицита на 5,5 миллиарда долларов.

Согласно иску, Коломойский вместе с другим совладельцем банка Геннадием Боголюбовым в течение многих лет, с привлечением различных лиц, включая подчиненных, совершали в беспрецедентном масштабе такие преступления, как обман, хищение, отмывание капитала и т.д., нанеся стране ущерб на астрономические суммы.