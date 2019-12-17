Путин: Ленин был революционером, а не государственным деятелем

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал вопрос про слова Путина на совещании Совета по правам человека о роли Ленина в истории России.

Владимир Ленин был скорее не государственным деятелем, а революционером, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«Наше государство было строго централизованным, унитарным. Они связали будущее страны с будущим своей собственной партии. Он был не государственным деятелем, но революционер» - сказал Путин.

Ленин предложил конфедерацию, а не федерацию даже. Причем по национальному признаку. Этносы были привязаны к территориям с правом выхода. Но территории были нарезаны так, что население оказалось смешано. И это стало причиной ряда конфликтов, отметил Путин.

«Это все наследие государственного строительства Ленина, - добавил российский лидер. - Но как только партия затрещала, страна начала распадаться. Этого нельзя было допустить, но все произошло так, как произошло».