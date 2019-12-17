Путин: отказ бывших республик СССР посетить парад Победы будет ошибкой

Отказ любого из лидеров республик бывшего СССР приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне был бы ошибкой, так как будет означать, что они не проявляют должного уважения к павшим, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Это их право, но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной родины", - заявил Путин на своей ежегодной большой пресс-конференции.