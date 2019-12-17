Задержание главы ИВ Акстафинского района Низамеддина Гулиева и его помощников является серьезным указанием на то, что власти идут на позитивные изменения. Об этом на своей странице в соцсети Facebook заявил известный юрист Аслан Исмаилов.

«В последнее время при назначении новых глав районов президент Ильхам Алиев предупреждал их о том, что будут серьезно наказаны те, кто допустит нарушения закона. Произошедшее показало, что это были не просто слова. До сегодняшнего дня не было арестов не только глав районов, но даже их заместителей. Это уже серьезный сигнал для всех глав районов», - говорит Аслан Исмаилов.

Аслан Исмаилов также вспомнил личную историю, связанную с Акстафинским районом и задержанным сегодня заместителем главы района Рамизом Татаровым.

«Около месяца назад я распространил видео об ужасном состоянии дорог села Садыхлы Акстафинского района. Спустя несколько дней мне позвонили родственники и сказали, что местные власти пригнали технику и начали ремонт дорог. Однако их радость не продлилась долго, и совсем скоро техника была вывезена из села. Оказалось, что к этому причастен Рамиз Татаров, который хорошо знал меня и при каждой встрече интересовался, чем он может мне помочь. Этот Рамиз Татаров наехал на начальника управления дорог и спросил, почему он ремонтирует дороги села оппозиционера Аслана Исмаилова. Я был очень расстроен, т.к. даже не знал этого начальника управления дорог. А что касается Татарова, то он долгие годы фактически один руководил районом, главы которого периодически сменялись», - написал Аслан Исмаилов.