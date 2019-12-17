ДТП на трассе Баку – Сумгаит: есть пострадавшие

На трассе Баку – Сумгаит произошло ДТП, в котором несколько человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава.

Информация о ДТП поступила в скорую помощь в 13:47. На место происшествия были направлены бригады скорой помощи. Получившие травмы три женщины доставлены в Клинический медицинский центр. В настоящее время их лечение продолжается. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Свидетели аварии сообщили врачам, что есть и другие лица, которые получили травмы во время ДТП. Эти люди сами обратились в медицинские учреждения. Поэтому число раненых пока уточняется. После получения сведений из медицинских учреждений будет предоставлена дополнительная информация.