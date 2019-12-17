Роухани призвал Турцию и Сирию к сотрудничеству

Иран считает необходимым сотрудничество Турции с властями Сирии по проблематике терроризма, в том числе по ситуации в Идлибе, заявил президент ИРИ Хасан Роухани в ходе встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом на полях саммита исламских стран в столице Малайзии.

"Роухани, выразив обеспокоенность по поводу продолжающегося присутствия США в Сирии и их попыток овладеть нефтяными скважинами этой страны, заявил о необходимости ирано-турецкого сотрудничества с правительством Сирии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Роухани также призвал к сотрудничеству с правительством Сирии для того, чтобы изгнать террористов из Идлиба.

Президенты в ходе встречи обсудили и взаимодействие Тегерана и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию сирийского кризиса.