Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал одобренный на заседании Совбеза новый план обороны республики, а также концепцию строительства и развития ВС до 2030 года, акцент в них делается на предотвращении развязывания агрессии и стратегическом сдерживании, приводит слова президента его пресс-служба.

"Совет безопасности сегодня на заседании во Дворце Независимости одобрил новый план обороны Беларуси и Концепцию строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Пакет документов подписал президент Беларуси Александр Лукашенко", - приводит слова президента его пресс-служба.

Как пояснил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, в плане обороны акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. По словам Зася, этому вопросу уделено больше внимания, чем в предыдущем плане, разработаны документы по стратегическому сдерживанию.