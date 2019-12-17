Мультимиллионера судят за убийство журналиста

В Словакии начался судебный процесс по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцияка. Прокуратура республики обвиняет словацкого бизнесмена и мультимиллионера Мариана Кочнера в заказе преступления после неудачной попытки вымогательства. Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым наряду с Кочнером, один из которых сотрудничал со следствием, сообщает Дойче велле.

27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65 километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели.

Убийство журналиста вызвало волну протестов в Словакии, в результате чего в отставку ушли глава правительства страны, два его помощника, глава МВД, шеф полиции, а также министр культуры Марек Мадарич, который формально курировал журналистов в стране. В сентябре 2018 года полиция арестовала четверых подозреваемых. В апреле один из них, бывший словацкий военнослужащий Мирослав Марчек, сознался в убийстве журналиста.