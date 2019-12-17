Арестованный глава Акстафы наследил и в Геранбое

Министерство финансов выявило ряд нарушений в деятельности Исполнительной власти Геранбойского района, которую ранее возглавлял задержанный Низамеддин Гулиев, сообщили haqqin.az официальные источники в правоохранительных органах.

В частности, сообщается, что после прошлогоднего решения Кабмина о создании во всех районах дополнительного штата в 200-300 сотрудников, в Управлении по уборке территорий ИВ Геранбойского района также был создан штат из 300 сотрудников. Однако глава района Низамеддин Гулиев вписал в этот штат имена различных граждан и присваивал полагающуюся им ежемесячную зарплату.

Кроме того, главой района были присвоены средства, выделенные на ремонт дорог в Геранбое. В городе была отремонтирована только центральная улица, а другие улицы продолжают оставаться в плачевном состоянии.