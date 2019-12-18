Путин выступил за ограничение президентского срока в России

Президент Владимир Путин считает возможным отменить оговорку о двух президентских сроках подряд в статье Конституции. Об этом он заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"Вот у нас два срока подряд ваш покорный слуга отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд. Но она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное", — сказал Путин.

Таким образом, Владимир Путин выступает против того, чтобы избранный дважды президентом России человек имел право снова выдвигать свою кандидатуру на должность президента.

Согласно главе четвертой статьи 81 Конституции РФ, один и тот же человек не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Президент избирается на шесть лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Главой государства может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет.