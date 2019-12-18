Зафиксировано рекордно быстрое смещение полюсов Земли
Исследователи выпустили обновленные данные по смещению Северного магнитного полюса Земли, согласно которым скорость его движения неожиданно возросла. Об этом сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), пишет «Лента.ру».
Специалисты отмечают, что со времени своего открытия в 1831 году Северный магнитный полюс переместился на 2250 километров. Он дрейфует, как правило, с медленной скоростью, однако в последние годы полюс ускорился до рекордных 55 километров в год. Самые последние данные прогнозируют, что его движение в направлении России замедлится до 40 километров в год, однако скорость все равно останется высокой.
Национальные центры экологической информации США и Британская геологическая служба выпустили обновленную версию Всемирной магнитной модели (WMM2010), которая показывает положение полюсов в определенные моменты времени и районы, где работа компасов может быть ненадежной. WMM обновляется каждые пять лет, однако в этом году новую версию выпустили раньше. Причиной стала необычная скорость дрейфа, из-за которой модель устарела быстрее.
Исследователи мало знают о процессах, происходящих в металлическом ядре Земли, которые могли стать причиной дрейфа Северного магнитного полюса. Однако ученые полагают, что переворота магнитных полюсов в ближайшем будущем не случится, поскольку в этом случае их скорость должна быть намного больше.