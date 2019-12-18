Путин: "Кадыровы заслужили звание Героя России"

На большой пресс-конференции в четверг журналист напомнил Путину о его недавнем разговоре с режиссером Александром Сокуровым, который предложил ему пересмотреть решение о присвоении Кадыровым звания Герой России. Корреспондент попросил президента пояснить свои решения.

Президент России Владимир Путин заявил об обоснованности своего решения присвоить Ахмаду и Рамзану Кадыровым звание Герой России; глава государства также рассказал, что нынешний руководитель Чечни ежедневно подвергается опасности, лично участвует в различных боевых операциях и "под пули лезет".

"Я говорил об этом, хочу еще раз повторить. Когда я познакомился с его отцом, с первым президентом Чеченской республики, он ведь пришел сам. Он не пришел сдаваться. Он пришел для того, чтобы выстраивать отношения с Россией, когда не начались еще активные боевые действия в Чечне и на Кавказе", - сказал Путин.

Он рассказал, что Кадыров-старший сказал тогда, что ошибся, думая, что с другими исламскими странами Чечне будет лучше. На самом деле они начали подчинять Чечню своей воле. "Мы не хотим. Мы теперь понимаем, что нам лучше с Россией. Россия всегда очень свободно относилась и к нашему вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни", - привел слова Ахмата Кадырова Путин.

Он напомнил о трагической судьбе Ахмата Кадырова. "Он погиб от рук террористов. За что он погиб? За Чечню, за чеченский народ и за Россию. Он сознательно на это пошел", - подчеркнул Путин.

Президент России признался, что до сих пор не может простить себе, что он отпустил Ахмата Кадырова в Чечню 9 мая 2004 года на празднование Дня Победы, где чеченский лидер был убит. "Он у меня был в кабинете перед этим, я сказал ему: "Оставайся". Он ответил, что должен быть у себя дома. И его взорвали, как известно", - сказал Путин.

Он отметил, что действующий глава Чечни Рамзан Кадыров до сих пор ежедневно подвергается опасности. "Кроме этого, он еще лично принимает участие в различного рода боевых операциях. Мне как-то директор ФСБ докладывал о ликвидации одного из бандформирований. Я ему сказал: "Ребят своих представь к государственной награде". Он говорит: "Это не мы". Я говорю: "А кто?" - "Кадыровцы". "И он сам?" - "Он сам". "А я же ему запретил". - "А его не остановить, под пули лезет", - сказал Путин.

"Поэтому я указов о награждении Героем России, таких указов просто так не подписываю", - заявил президент РФ.