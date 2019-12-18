Путин исключил отключение России от мирового интернета

У властей России нет планов отключать граждан страны от мирового интернета, сказал глава российского государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что принятый законопроект о надежной работе Рунета позволит сделать так, чтобы «интернет не был отрезан от нас». «Мы не движемся в сторону закрытия интернета и не собираемся этого делать», — подчеркнул российский лидер, исключив такой ход событий.

«Свободный интернет и суверенный интернет не противоречат друг другу. Закон направлен только на одно — не допустить негативных последствий с возможным отключением мировой сети», — заявил президент, отвечая на вопрос журналистки «Ведомостей».