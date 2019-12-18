В соответствии с распоряжением, подписанным президентом Ильхамом Алиевым в связи с 70-летием гаджи Аллахшукюра Пашазаде и 40-летием его деятельности, Государственный комитет по работе с религиозными организациями провел юбилейные мероприятия в Нахчыванской Автономной Республике.

В рамках юбилейных мероприятий председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде принял участие в церемонии открытия недавно построенной в деревне Дырныс Ордубадского района «Мечети Аллахшукюр».

По сообщению пресс-службы УМК, Государственным агентством по работе с религиозными организациями Нахчыванской Автономной Республики новой мечети было выдано свидетельство №19 о государственной регистрации. Документ был представлен председателю Управления мусульман Кавказа.