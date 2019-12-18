«Это результат борьбы с инфекционными заболеваниями. Тем не менее возрастает доля неинфекционных заболеваний. В настоящее время именно к ним приковано внимание медиков. Показатель смертности от неинфекционных заболеваний среди населения до 70 лет в мире составляет 44 процента. В Азербайджане же этот показатель несколько выше. У нас он составляет 48 процентов. В высокодоходных, развитых странах этот показатель не достигает 30 процентов, доходит примерно до 26», - сообщил Р.Алиев.

Замминистра отметил, что во всем мире растет показатель старения населения.

«Среди населения страны доля неинфекционных заболеваний выше, чем инфекционных, как по показателям заболеваемости, смертности, так и по инвалидности», - сказал заместитель министра здравоохранения Рагим Алиев на II Национальной конференции на тему «Доля неинфекционных заболеваний и стратегия борьбы с ними», сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

По словам замминистра, с этой точки зрения в Азербайджане необходимо вести серьезную борьбу с неинфекционными заболеваниями.

«Здесь обязательство лежит не только на Минздраве. Все структуры должны вести совместную борьбу. Примером этого является пропаганда физической активности, просвещение, снижение потребления табака», - сказал Рагим Алиев.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи отметила, что неинфекционные заболевания входят в число болезней, нередко приводящим к летальному исходу.

По ее словам, причина большинства летальных исходов среди людей в возрасте 30-70 лет связана с неинфекционными заболеваниями.

«Это можно предотвратить. Главное, чтобы мы все работали сообща. Говоря о неинфекционных заболеваниях, в первую очередь подразумевают инфаркт и инсульт. Причина их возникновения в основном связана с чрезмерным употреблением соли, пассивным образом жизни, ожирением и курением. Если нам удастся предотвратить риски, то мы сможем значительно снизить статистику смертности в возрасте 30-70 лет.

Опрос STEPS, проведенный Центром общественного здравоохранения и реформ (ISIM), выявил важную статистику. Нам следует знать, что борьба с этими проблемами не является работой лишь Министерства здравоохранения. При необходимости многим структурам придется приложить совместные усилия с целью сокращения уровня потребления соли в стране», - сказала представитель ВОЗ.

Директор Центра общественного здоровья и реформ Минздрава Гахраман Хагвердиев проинформировал участников мероприятия о результатах опроса, проведенного в целях изучения факторов риска неинфекционных заболеваний. Опрос охватил 2801 человека в возрасте от 18 до 69 лет.

«Результаты опроса показали, что привыкание людей к ведению здорового образа жизни очень важно. Например, если в 2011 году лишь 15% опрошенных употребляли 400 граммов овощей и фруктов в день, то в 2017 году их число уже составило 25%. Просвещение людей способствует приобретению ими здоровых привычек», - сказал он.

В мероприятии приняли участие руководитель Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, главный врач Национального онкологического центра Азад Керимли и другие руководители и специалисты медицинских учреждения.