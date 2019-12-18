Путин о самых тяжелых для него событиях за 20 лет

Теракты в Беслане и на Дубровке стали самыми тяжелыми событиями за 20 лет, которые Владимир Путин провел во власти. Об этом глава российского государства рассказал на большой пресс-конференции в Москве.

"Самые тяжелые события - это крупные теракты. Это Беслан. Никогда этого не забуду. Это теракт на Дубровке", - признался российский лидер.

Говоря о вопросах обеспечения безопасности, Владимир Путин заявил, что "еще до 2006 года проходили активные боевые действия на Кавказе". "Боевые! С применением танков, авиации и другой тяжелой техники, вы понимаете", - подчеркнул он.