Крупнейшая спецоперация против мафии

Итальянские карабинеры арестовали 334 члена мафиозной группировки Ндрангета на юге страны, сообщает РИА Новости. Операция считается одной из крупнейших за последнее время.

"Это крупнейшая операция со времени максипроцесса в Палермо", – сказал прокурор города Катандзаро Никола Граттери. "Максипроцесс" - с 1986 по 1992 год проходил суд над представителями сицилийской мафии, который привел к отправке в тюрьму почти 350 мафиози.

Провинции Вибо-Валентия фактически полностью очистилась после нынешней операции от мафиозных ячеек. Подобные рейды проходили "от Альп до Сицилии", по словам Гарретта.

В числе подозреваемых - бывший депутат от партии "Вперед, Италия", мэр города Пиццо, глава муниципальной полиции Вибо-Валентии, а также адвокаты, местные предприниматели и чиновники. Арестованных подозревают в причастности к мафиозной деятельности, вымогательстве, незаконном присвоении имущества, убийстве, отмывании средств и подлоге.