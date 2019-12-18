Путин: Россия имеет право высказываться о ситуации в других странах

Россия оставляет за собой право высказываться о происходящем в других странах, как это делают и другие, и не считает это вмешательством во внутренние дела другого государства, заявил в четверг на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"По поводу вмешательства и невмешательства: мы много раз, в том числе со стороны официальных органов власти, представителей органов власти различных стран мира, в том числе и Великобритании, слышим оценки того, что происходит в России. Это вмешательство или нет?", — сказал он.

"Вы высказываете свою позицию по поводу того, что происходит у нас в стране. Оставляем за собой право таким же образом вести себя в отношении вас. Если вы считаете, что это вмешательство, то так и продолжайте считать", — отметил он, отвечая на вопрос журналиста британской BBC.

"Но мне кажется, что к вмешательству это не имеет никакого отношения", — заключил российский президент.